"The Hoff" warnt in neuem Song vor Massenmedien

"Open Your Eyes" heißt der Titeltrack des am 27. September erscheinenden neuen Albums von David Hasselhoff.

"Öffne deine Augen und sie die Lügen direkt vor dir", singt der 67-Jährige im Refrain der neuen Nummer. Gemeinsam mit einem Musikvideo wurde der Track am Dienstag veröffentlicht.Äußerst politisch und gesellschaftskritisch zeigt sich der legendäre Sänger und Schauspieler im Text zu "Open Your Eyes", die im Original von der Post-Punkband The Lords of the New Church aus dem Jahr 1982 stammt. Darin wird vor allem die Rolle der Medien in der Gesellschaft und warnt vor deren großen, oft meinungsbildenden Einfluss.Die musikalisch recht (elektro-)punkige Herangehensweise des Covers dürfte auf jeden Fall an The Stooges-Gitarrist James Williamson liegen. Den hat sich "The Hoff" für die Umsetzung von "Open Your Eyes" an Bord geholt.Das ganze Album "Open Your Eyes" wird am 27. September erscheinen. Mit dem neuen Material im Gepäck steht David Hasselhoff dann am 10. Oktober auf der Bühne der Wiener Stadthalle.