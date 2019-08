Raser stiehlt Polizeiauto, tötet zwei Kinder bei Crash

Ein Messerstecher hat am Montag nicht nur sein eigenes Auto gegen einen Baum gefahren, sondern auch noch mit einem gestohlenen Polizeiauto einen tödlichen Crash verursacht.

Anfang August hat ein 24-Jähriger in Dayton, Ohio, neun Menschen erschossen, ehe er selbst im Kugelhagel der Polizei getötet wurde . Nur wenige Wochen später macht die Stadt erneut mit einem tragischen Vorfall internationale Schlagzeilen.Bei einer schweren Karambolage mit einem gestohlenen Polizeiauto sind mindestens zwei Kinder ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Verdächtige mit rund 150 km/h über eine rote Ampel im Ortsgebiet gerast und hatte so nahe der Dayton Metro Library einen Crash mit mehreren Fahrzeugen verursacht.Neben den beiden getöteten Kindern mussten noch neun weitere Personen mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt sieben der elf Opfer sollen Minderjährige sein. Auch der mutmaßliche Täter sei im Spital, aber in stabilem Zustand.Er soll vor dem Unfall gegen 19.10 Uhr einen Menschen mit einem Messer verletzt haben und danach zunächst in seinem eigenen Wagen geflohen sein. Dabei kam er während der Fahrt von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Als Polizisten zu dieser ersten Unfallstelle kamen, sprang der Flüchtige in den Streifenwagen.Wie die "Washington Post" berichtet, schaffte es einer der Beamten noch, die Tür aufzureißen und dem Mann eine volle Ladung seines Tasers zu verpassen. Doch der Elektroschock zeigte keine Wirkung. Der Verdächtige stieg aufs Gas und raste davon.Nach mehreren Kilometern Flucht, knallte der Polizei-SUV schließlich auf der belebten Kreuzung gegen ein querendes Fahrzeug. Die Wagen schleuderten unkontrolliert über die Straße und krachten gegen weitere Fahrzeuge. Darunter auch ein Van in dem sich die sieben verletzten Kinder befunden haben sollen."Ich hatte riesige Angst", schildert Augenzeugin Tiffany Hameil gegenüber dem TV-Sender WHIO. "Überall auf der Straße sind Autoteile durch die Luft geflogen. Hameil und viele andere Passanten hatte großes Glück. Wie die Polizei mitteilt, wurden bei dem Massencrash vor der Bibliothek keine Fußgänger verletzt.(rcp)