Die Polizei konnte einen Dealer festnehmen, der in den Bezirken Baden, Wr. Neustadt und in Wien im großen Stil mit Heroin dealte.

Die Badner Polizei hat einen 32-jährigen Serben ausgeforscht, der verdächtigt wird, etwa in den vergangenen drei Jahren bis zuletzt im April 2019 mindestens 1.032 Gramm Heroin zu einem Straßenverkausfspreis von mehr als 25.700 Euro sowie eine Kleinmenge Kokain an mindestens 22 ausgeforschte Abnehmer aus dem Stadtgebiet von Wien, sowie den Bezirken Baden und Wiener Neustadt verkauft zu haben.Außerdem wird der 32-Jährige der Geldwäscherei beschuldigt. Er soll Geld aus dem Verkauf von Suchtmittel in der Zeit von November 2018 bis April 2019 über diverse Geldtransferdienste nach Serbien übermittelt haben.Beamte der Suchtmittelerhebungsgruppe Baden nahmen den Serben in Wien nach einem Suchtmittelverkauf vorläufig fest. Die Polizisten fanden bei ihm etwa 226 Gramm Heroin und einen dreistelligen Bargeldbetrag und stellten dies sicher. Bei der gerichtlich angeordneten Hausdurchsuchung in Wien fanden die Polizisten weitere 25,2 Gramm Heroin und diverses Beweismaterial über den Geldtransfer und stellten diese sicher.Der Beschuldigte zeigte sich nicht geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Die 22 ausgeforschten Suchtmittelabnehmer wurden ebenfalls der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt.