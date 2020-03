Dealer ließen Kunden statt Kokain Zucker schnupfen

Laktose-intolerant durfte man als Kunde dieses Wiener Drogen-Trios nicht sein. Die Dealer sollen ihr Kokain mit Milchzucker gestreckt haben.

Von wegen Sonntagsruhe: Lautes Klopfen ließ die Bewohner zwei Wiener Wohnungen in der Hardtmuthgasse (Favoriten) und Miltnerweg (Simmering) hochschrecken. Vor den Türen stand die Polizei.Beamte des Landeskriminalamtes führten eine Hausdurchsuchung bei drei mutmaßlichen Suchtmitteldealern durch – und wurden fündig.Die Serben, eine Frau und zwei Männer im Alter von 28 Jahren, hatten neben rund 60 Gramm Kokain auch zwei Faustfeuerwaffen und Bargeld in den Wohnungen gelagert. Zudem konnte ein dickes Packerl Streckmittel sichergestellt werden. Der Aufschrift nach handelt es sich um Lactose, also Milchzucker.Die mutmaßlichen Täter befinden sich in Untersuchungshaft. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, führt weitere Ermittlungen durch.