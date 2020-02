Dealer verkauften Drogen sogar an 13-Jährige

Im Bezirk Rohrbach wurden nun drei Männer ausgeforscht, die Marihuana an minderjährige Kinder verkauft haben.

Drogen in Tschechien besorgt

Drogenkauf auch in Linz

Vor Schulen verkauft

Lieferant aus Tschechien

Unfassbar! Sie hatten keinerlei Skrupel, verkauften Drogen an minderjährige Schüler, die jüngsten sind gerade einmal 13 Jahre alt. Nun konnte die Polizei den drei Haupttätern sowie den Drogenlieferanten in Tschechien das Handwerk legen.Nach monatelangen Ermittlungen konnten die Täter ausgeforscht werden, die Suchtgift aus Tschechien nach Österreich schmuggelten und zum Teil an Minderjährige weiterverkauften. 51 Abnehmer aus dem Bezirk Rohrbach wurden ebenfalls ausgeforscht und angezeigt.Bei den mutmaßlichen Tätern handelte es sich um einen 21-Jährigen und zwei Brüder im Alter von 19 und 22 Jahren, alle aus dem Bezirk Rohrbach. Die drei Haupttäter führten seit Dezember 2018 Beschaffungsfahrten durch, kauften das Marihuana in Tschechien und brachten es anschließend nach Österreich.Das machten sie teilweise mehrmals in der Woche mit verschiedenen Fahrzeugen. Dabei wurde jeweils Marihuana in Mengen von bis zu 400 Gramm nach Österreich geschmuggelt und in einer Fahrt eine Menge von sechs Kilogramm.Außerdem wurde bei einem 20-Jährigen aus Linz Amphetamin angekauft und für den Weiterverkauf in den Bezirk Rohrbach gebracht. Auch diese Fahrten wurden mehrmals wöchentlich, zur Beschaffung von geringeren Mengen, durchgeführt. Insgesamt konnten 115 Gramm Amphetamin nachgewiesen werden.Es wurden laut Polizei aber noch Ecstasytabletten, LSD und Psilocybinpilze in geringen Mengen, jedoch auch über mehrere Wochen, in Linz angekauft und in Rohrbach weitergegeben.Die Männer kannten keine Skrupel, verkauften die Drogen größtenteils an Schüler, auch im unmittelbaren Bereich von Schulen in Rohrbach. Ein geringer Teil des Suchtmittels wurde von den Tätern selbst konsumiert.Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete die Festnahme der beiden Brüder sowie des 21-Jährigen an. Der 21-jährige Haupttäter befindet sich noch in Untersuchungshaft.Der tschechische Staatsangehörige, von dem das Marihuana beschafft wurde, konnte ausgeforscht werden. Es handelt sich dabei um einen 31-jährigen Maurer, der am 20. Februar 2020 von der tschechischen Polizei mit Unterstützung der Beamten der Kriminaldienstgruppe des BPK Rohrbach in seinem Haus in Tschechien festgenommen wurde. Im Haus wurde eine Indooranlage mit 14 Hanfpflanzen vorgefunden und beschlagnahmt.