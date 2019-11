Defekte Heizdecke: Frau starb bei Wohnungsbrand

Defekte Heizdecke dürfte Brand ausgelöst haben. Bild: iStock (Symbol)

Tragischer Vorfall in der Josefstadt in Wr. Neustadt: Von einer 76-Jährigen war seit Tagen nichts mehr gehört worden – sie starb bei einem unbemerktem Brand in ihrer Wohnung.