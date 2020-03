Defekte Test-Kits schüren neue Coronavirus-Angst

Die von einer chinesischen Firma nach Spanien verschickten Corona-Schnelltests sind nach einem Bericht der Zeitung El Pais zufolge mangelhaft.

Krankenhäuser und Laboratorien in Madrid hätten demnach festgestellt, dass die Coronavirus-Schnelltest-Kits fehlerhaft und unpräzise funktionierten und keine zuverlässigen Ergebnis aufwiesen. Nur 30 Prozent der Tests würden eine Infektion mit dem Covid19 auch angeben, zitierte die Zeitung eine Quelle.Die Meldung sorgte im Gesundheitssektor für Entsetzen. Die spanische Regierung hatte vor Tagen die ersten 340.000 Schnelltest-Kits aus China verteilt. Sie werden dringend benötigt, um vor allem die stark vom Virus betroffene Ärzteschaft und Krankenpfleger zu testen. Das spanische Gesundheitspersonal macht etwa zwölf Prozent aller Infizierten aus.Die ersten 8.000 in Madrid verwendeten Tests der chinesischen Firma Shenzhen Bioeasy Biotechnology führten den Angaben zufolge jedoch zu fehlerhafte Testergebnissen. Heute teilte die chinesische Botschaft in Madrid mit, die Firma habe seitens der chinesischen Behörden bisher keine Lizenz erhalten, die Produkte zu verkaufen.