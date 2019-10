Defektes Handy war Grund für Wohnhaus-Brand

In Laab im Walde (Mödling) brannte am Donnerstag ein Einfamilienhaus aus. Grund für das Feuer: Ein kaputtes Mobiltelefon.

Meterhohe Flammen schlugen den Feuerwehrmitgliedern am Donnerstag in der Früh entgegen, als sie zu einem Einfamilienhaus in Laab im Walde (Bezirk Mödling) gerufen wurden.Aufgrund der engen Zufahrtsstraßen, gestaltete sich das Löschen des Brandes als schwierig. Der Bewohner des Hauses (43) hatte sich noch rechtzeitig ins Freie retten können und blieb unverletzt – siehe auch hier Bis das Feuer vollständig gelöscht war, brauchte es knapp sechs Stunden.Die Brandermittler nahmen unmittelbar danach ihre Arbeit auf, der Grund für das Flammenmeer war dann rasch gefunden: Ein angestecktes, defektes Mobiltelefon hatte das Feuer ausgelöst.