Demi Lovato datet "Bachelorette"-Kandidaten

Reality-TV-Darsteller Mike Johnson bestätigte in einem Interview, dass er mit Demi Lovato auf einem Date war.

Ist Popstar Demi Lovato etwa frisch verliebt? Wie "People" berichtet, datet sie derzeit Mike Johnson, einen ehemaligen Kandidaten der US-Show "The Bachelorette".Das verriet der 31-Jährige vor Kurzem gegenüber "Entertainment Tonight". "Demi Lovato und ich waren auf einem Date. Sie ist einfach ziemlich unglaublich und wunderbar. Das ist alles was ich sagen kann", so der Reality-TV-Darsteller. Insidern zufolge soll es schon bald ein zweites Date geben. Lovato selbst schweigt dazu.Die "Sorry not Sorry"-Interpretin hatte sich bereits vor einigen Monaten in ihrer Insta-Story als Fan von Johnson geoutet. Neben einem Foto von ihm schrieb sie: "Mike, ich nehme deine Rose an." Als er die Show verlassen musste, teilte sie erneut ein Bild von ihm und kommentierte: "Ich bin hier, Mike! Ich bin hier. Meine Mama liebt dich auch schon."