Demi Lovato neu verliebt: Er ist Seifenopern-Star

In die Corona-Quarantäne zieht man sich am besten mit jemanden zurück, mit dem es sich gut kuscheln lässt. Demi Lovato hat jemanden gefunden.

Der 27-jährige Sängerin wird zuhause sicher nicht fad. Wie " People " inzwischen bestätigt, hat sie einen neuen Mann an ihrer Seite.Der 28-jährige Feschak ist in den USA in gewissen Kreisen berühmter als Demi Lovato. Er heißt Max Ehrich und ist Seifenopern-Star. "Schatten der Leidenschaft" läuft in den USA seit 1973 und hat schon über 11.500 Folgen.Auf Ehrichs Instagram-Account sind deutliche Zeichen zu sehen, dass er die Corona-Zeit bei Demi verbringt.Bei dem Bauch tut es Demi wahrscheinlich nicht leid, dass ihr Freund zu wenig zum Anziehen eingepackt hat:2019 datete die Sängerin das Model Austian Wilson. Nur Wochen nachdem sie ihn auf Instagram offiziell als ihren Freund vorstellte, war es im Dezember wieder aus.