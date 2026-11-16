Bei der Baby2Baby-Gala in Los Angeles zeigte sich Demi Moore gemeinsam mit ihren drei Töchtern auf dem roten Teppich. Für das Charity-Event zugunsten bedürftiger Kinder entschieden sich alle vier Frauen für elegante Abendlooks.
Die Schauspielerin trug ein schwarzes, bodenlanges Kleid von Carolina Herrera. Der Ausschnitt und die Ärmel der leicht durchsichtigen Robe waren mit Rüschen versehen. Ein babyblaues Satinband an der Taille setzte einen auffälligen Kontrast. Moore hatte ihr Haar zu einem Pferdeschwanz frisiert und rückte damit ihre auffälligen Ohrringe in den Vordergrund.
Auch ihre Töchter erschienen laut "Bunte" in festlichen Roben. Rumer wählte ein tief dekolletiertes Tüllkleid mit Perlen und glitzernden Schmucksteinen am Oberteil. Tallulah entschied sich für ein gelbes Neckholderkleid mit goldenem Blumenmuster. Scout trug ein sandfarbenes Spitzenkleid mit Pailletten sowie einer kleinen Schleife an der Taille.
Bei Events und Preisverleihungen begleiten Moores Töchter ihre Mutter regelmäßig. Dass alle vier gemeinsam auf einem roten Teppich stehen, kommt jedoch selten vor. Zuletzt wurden sie bei den Oscars 2025 zusammen fotografiert. Moore war damals für ihre Hauptrolle in "The Substance" nominiert.
Neben Moore und den drei gemeinsamen Töchtern ist besonders die Ehefrau ihres Ex-Mannes Bruce Willis, Emma Heming-Willis, für den Schauspieler da. Das Paar hat zwei weitere Töchter: Mabel und Evelyn. Die Patchwork-Familie gibt immer wieder Einblicke in ihren Alltag und veröffentlicht gemeinsame Bilder.