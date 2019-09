Demi Moore: Vergewaltigt mit 15, Mutter ließ es zu

Wie dunkel es hinter der glänzenden Fassade eines Stars ausschauen kann, enthüllt Demi Moore (56) in ihrer Autobiografie "Inside Out".

Filmstar (Ghost - Nachricht von Sam, Striptease), Ex-Frau von Bruce Willis und Mutter der gemeinsamen Kinder und Ex-Frau von Ashton Kutcher. Doch hinter der Glamour-Fassade hatte Demi Moore (56) ein Leben, das der Hölle glich. In ihren druckfrischen Memoiren "Inside Out" räumt sie mit den Schrecken der Vergangenheit auf.In "Good Morning America" erzählt Demi von ihrer Vergewaltigung. Sie war erst 15. "Wie fühlt es sich an, wenn deine Mutter dich für 500 Dollar verkauft?", schleuderte ihr der Täter ins Gesicht. Ob sie ihm glaubte? "Nein. In meinem tiefsten Herzen glaube ich nicht, dass es sich um ein direktes Geschäft gehandelt hat. Trotzdem, sie hat ihm Kontakt zu mir ermöglicht und mich damit in Gefahr gebracht."Demis Kindheit war eine Aneinanderreihung von Katastrophen, Demi nennt sie lakonisch "bunt". Ihre Eltern waren beide Alkoholiker, als Kind wuchs sie zwischen Untreue und lautstarken Streitereien auf.Moore musste sie erfahren, dass der Mann, den sie für ihren Vater hielt, gar nicht mit ihr verwandt war. Er verließ die Familie und plötzlich war sie für die Mutter zuständig. Als Demi 12 war musste sie mit dem Finger die Schlaftabletten aus dem Mund ihrer Mutter kratzen. Es war nur ihr erster Selbstmordversuch. "Viele, viele weitere" folgten."Damit endete meine Kindheit", erinnert sich Moore. "Es war ein Moment, der mein Leben veränderte". Ihr Stiefvater nahm sich 1980 das Leben. Mit ihrer Mutter versöhnte sie sich, bevor sie 1998 ebenfalls starb.Demi Moore gelang der Durchbruch in Hollywood, aber Mitte der 80er-Jahre war sie abhängig von Alkohol und Drogen. Ihr gelang der Entzug.Doch später, in der Beziehung mit Ashton Kutcher. Dann kam die Trennung. Sie stürzte sich ins Partyleben und verlor drastisch an Gewicht. Im Jänner 2012 brach sie mit Krämpfen in ihrem Haus in L.A. zusammen, wurde ins Spital eingeliefert. Sie litt an Essstörungen und war wieder abhängig. Zwei Menschen waren es, die ihr das Leben retteten.Demi Moore geht es wieder gut. Mit ihrem Buch will sie auch zeigen, dass es die schweren Schicksalsschläge und die persönlichen Tiefpunkte sind, die einen Weiterbringen und Wachsen lassen.