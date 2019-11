Demo am Samstag gegen Abschiebungen am Airport

Das "Bündnis gegen Abschiebung" ruft zur Demonstration am Samstag am Flughafen Wien-Schwechat auf.

Ein breites Bündnis ruft am 23. November um 14 Uhr zu einer Demonstration "gegen Abschiebungen und für Bewegungsfreiheit für Alle" am Flughafen Wien auf. Der Flughafen Wien sei ein zentraler Ort der europäischen Abschiebepolitik, heißt es seitens der Demo-Veranstalter: In der ersten Hälfte des Jahres 2019 "wurden insgesamt 3.626 Abschiebungen durchgeführt - in Passagier- und Charterflügen. Für viele Menschen bedeutet der Flughafen Wien gewaltsame Abschiebung in ein Land, aus welchem sie auf Grund von Krieg, politischer Verfolgung, Diskriminierung oder fehlender Zukunftsperspektive geflohen sind", schreiben die Initiatoren in ihrem Aufruf.Im Zuge der Demonstration wird es eine Zwischenkundgebung bei den Schaltern von Fluglinien geben, "welche bei ihren Linienflügen regelmäßig am Geschäft mit Abschiebungen verdienen - insbesondere bei Austrian Airlines und Turkish Airlines. Außerdem geht der Demonstrationszug an der Polizeistation beim Flughafen vorbei. Für viele Menschen ist die Polizeistation die letzte Station vor ihrer Abschiebung und ein Ort der Einschüchterung und Gewalt", so die Veranstalter.Ein zentraler Teil der Demonstration werde das "Rückkehrzentrum Schwechat" sein. "Wir wollen einerseits auf die menschenunwürdigen Bedingungen in sogenannten 'Rückkehrzentren' wie in Schwechat und am Bürglkopf/Fieberbrunn aufmerksam machen und uns andererseits mit den Menschen und deren Kämpfen wie dem Hungerstreik am Bürglkopf solidarisieren", heißt es aus dem Kreis der Initiatoren.