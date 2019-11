Demo gegen Abfall-Anlage in Theresienfeld

Erneut ruft die Bürgerinitiative Menschen auf, auf die Straße zu gehen. Zankapfel: Eine geplante Abfall-Behandlungsanlage in Theresienfeld.

Etwa 6.000 Unterschriften konnte die Bürgerinitiative rund um Sonja und Wolfgang Simecek bereits sammeln. Wie berichtet , gehen in Theresienfeld bei Wr. Neustadt seit Wochen die Wogen hoch. Grund ist eine geplante Mega-Abfallanlage.Befürchtet wird vor allem eine Lärm- und Geruchsbelästigung, auch die Sorge um das Trinkwasser ist groß. Dazu kommen der Schwerverkehr und erhöhte Feinstaubbelastung.Bereits im Oktober ging man deshalb auf die Straße und demonstrierte – zahlreiche Politiker, darunter die Grünen und die SPÖ, waren vor Ort. Auch Wiener Neustadts VP-Bürgermeister Klaus Schneeberger äußerte sich kritisch zu dem Mega-Projekt.Am Samstag, den 30. November um 10.30 Uhr, treffen sich die Gegner erneut, um zu demonstrieren. "Die Hauptstraße in Theresienfeld (Grazer Straße - ehemalige B17) bis zum Kreisverkehr an der Grenze zu Wiener Neustadt wird von 10.30h -12.30h gesperrt sein. Es werden mehr als 1.000 Teilnehmer erwartet", so Sonja Simecek zu