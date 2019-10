Massive Proteste gegen geplante Abfallanlage

Die geplante Abfallanlage in Theresienfeld lässt die Wogen hochgehen. Am Mittwoch gab es eine erste Protestaktion.

Rund 1.700 Unterschriften sollen bereits zusammengekommen sein, am Mittwoch fand die erste Protestaktion gegen die geplante Abfallbehandlungsanlage in Theresienfeld (Wr. Neustadt-Land) statt. Büergermeisterin Ingrid Klauninger und ihr Team der SPÖ Theresienfeld lehnen das Projekt in der rund 3.600-Einwohner-Gemeinde strikt ab. Unterstützung bekam die örtliche SP bei der Protestaktion von SP-Bezirksvorsitzendem Reinhard Hundsmüller und von Vizebürgermeisterin Margarete Sitz aus Wr. Neustadt.Befürchtet wird durch die Müllanlage vor allem eine Lärm- und Geruchsbelästigung sowie eine Sorge um das Trinkwasser. Dazu kommen der Schwerverkehr und erhöhter Feinstaubbelastung.Auch Wr. Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger (VP) meldete Bedenken an – das neue Grundstück für das Landesklinikum würde sich in unmittelbarer Nachbarschaft befinden.Die Grünen NÖ kürten die geplante Mega-Abfallanlage in der Gemeinde Theresienfeld gleich zu ihrem "Schildbürgerstreich des Monats". Gestern unterstützten die Landessprecherin der Grünen Niederösterreich, Helga Krismer, und Vertreter der Grünen Wiener Neustadt bei einer Kundgebung die betroffenen Anrainer, Bürger und Bürgermeisterin Ingrid Klauninger vor Ort.Helga Krismer: „Kies raus – Müll rein – Kies gemacht. Scheint das Motto zu lauten. Die Abfallentsorgung ist ein gutes Geschäft, aber schlecht für die Umwelt und die Umgebung der Menschen. Vor allem, wenn unter der Abfallbehandlungsanlage der größte Wasserspeicher, die Mitterndorfer Senke, ist. Ganz bewusst, bleibt die Betreiberfirme unter der gesetzlichen UVP Grenze und preist das Projekt als Kreislaufwirtschaft an. Eines muss klar sein, es kann hier nicht über eine Gemeinde einfach drübergefahren werden. Allein die Lkw-Bewegungen regional sind durch so ein Projekt enorm."Für die Grüne Landessprecherin ist aber nicht nur das Wasser gefährdet, sondern auch die Luft durch Verwehungen im windigen Steinfeld. Auch ist eine große Lärm- und Geruchsbelästigung, sowie eine erhöhte Feinstaubbelastung durch so eine Anlage zu befürchten „Ich erwarte mir von der Behörde eine Prüfung auf Herz und Nieren, denn dieser Standort bedroht die Umwelt und Lebensqualität der Menschen in Theresienfeld", so Krismer.Der Projektbetreiber Günter Knauz versucht indes zu beruhigen. Pro Jahr sei nur mit 50.000 bis 60.000 Tonnen Müll pro Jahr und 25 bis 50 Lkw-Fahrten pro Tag zu rechnen. Auch das Grundwasser sei nicht gefährdet: "Es liegt mir fern, den eigenen Grund und Boden zu belasten", sagt er zum "Kurier". Sein Anwalt verwies zudem auf die Lage der Senke: Diese sei mehrere Meter unter Straßenniveau und dadurch sei keine massive Lärmemission gegeben.Dennoch wird auch das Land nun hellhörig. Ein Hydrologe soll das Projekt genau begutachten. Dazu seien weitere Gutachten noch ausständig, heißt es seitens des NÖ-Umweltanwaltes Thomas Hansmann. Dazu gehören ein Verkehrskonzept, ein meteorologisches und ein agrartechnisches Gutachten, die der Projektwerber erbringen müsse.