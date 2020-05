Demo vor polnischer Botschaft: "Freiheit"

Am Muttertag protestierten Polen vor ihrer Botschaft in Wien für eine Grenzöffnung

"Gebt uns unsere Freiheit zurück", rufen Demonstranten am Sonntagnachmittag vor der polnischen Botschaft. Sie fordern eine Grenzöffnung.

Am Muttertag protestierten zahlreiche polnische Staatsbürger vor ihrer Botschaft in Wien für eine Grenzöffnung. "Gebt uns unsere Freiheit zurück" rufen die Menschen, die am Video zu sehen sind.Am Sonntag versammelten sie sich um 13 Uhr vor der polnischen Botschaft im 13. Bezirk. Ihre Forderung: "Öffnet die Grenzen, damit auch wir unser Familien ohne Quarantänesehen können".