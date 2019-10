Will Dennis Quaid (65) seine Laura (26) heiraten?

Nach nur fünf Monaten Beziehung soll Filmstar Dennis Quaid um die Hand seiner 26-jährigen Freundin angehalten haben.

Nach drei Jahren Beziehung war alles aus: Im Juni hatte sich Dennis Quaid von Model Santa Auzina (heute 32) getrennt. Doch Trübsal blasen kam für den Schauspieler nicht in Frage – nur wenige Tage später wurde er bereits mit einer Neuen gesichtet.Die Rede ist von der 26-jährigen Studentin Laura, die gerade ihren Doktor an einer Universität in Texas macht. Und nun wollen die beiden sogar heiraten. Laut "TMZ" hat ihr Quaid bereits einen Heiratsantrag gemacht. Außerdem hätten Reporter einen verdächtig großen Klunker an ihrem Ringfinger entdeckt.Für Dennis Quaid ("The Intruder", "Bailey - ein Freund fürs Leben") wäre es bereits die vierte Hochzeit, für Laura die erste. Weder der Schauspieler noch die Studentin haben die Verlobungsgerüchte bestätigt.Quaid hat einen gemeinsamen Sohn mit Meg Ryan (Jack, 27) sowie zwei Kinder mit Kimberly (Thomas, 11 und Zoe, 11).