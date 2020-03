Depeche Mode spielen für neue Konzert-Doku im Wald

"Depeche Mode: Spirits In The Forest" setzt neue Maßstäbe in Sachen Konzertfilm, sagt das Forbes Magazin.

Leben als DM-Superfan

Synthie-Band im Wald

"Depeche Mode: Spirits In The Forest" besteht aus der "Spirits In The Forest"-Dokumentation, die unter der Regie von Anton Corbijn entstanden ist, und "Live Spirits", dem Mitschnitt der beiden finalen Konzerte der Band im Rahmen ihrer "Global Spirit Tour" in der legendären Waldbühne in Berlin.Das Material wurde in seiner Gesamtheit noch nirgendwo gezeigt, ausgestrahlt oder veröffentlicht (erst am 27. März). Neben den beiden Video Discs finden sich im Package zwei CDs mit dem "Live Spirits Soundtrack", der Live-Audio-Aufnahme der Auftritte.Das "Spirits In The Forest"-Package, das vom Forbes Magazin als "der neue Goldstandard in Sachen Konzertfilm" geadelt wurde, setzt neue Maßstäbe, was das Konzept "Musik-Dokumentation" angeht. Corbijn zeigt die Geschichte von sechs "Superfans" aus verschiedenen Erdteilen, die alle extrem unterschiedlich sind – geeint einzig durch ihre Liebe zu Depeche Mode und dem Einfluss der Musik der legendären britischen Band auf ihr Leben.Dazwischen sieht man Aufnahmen der finalen Berlin-Show auf der legendären Waldbühne ("Forest Stage"), die den Abschluss der Rekorde brechenden "Global Spirit Tour 2018" bildete. Im Rahmen der Konzertreise, die 115 Shows umfasste, spielten Depeche Mode vor mehr als drei Millionen Fans überall auf der Welt.Im vergangenen November feierte "Spirits In The Forest" seine Kino-Premiere auf über 3.000 Leinwänden in knapp achtzig Ländern. Der Film lockte mehr als 220.000 Zuschauer in die Lichtspielhäuser und spielte dabei mehr als 4,5 Millionen Dollar ein. In über 130 Ländern ist "Spirits In The Forest" im Programm von Prime Video zu sehen und überdies auch bei iTunes verfügbar.DISC 11. Intro2. Going Backwards3. It's No Good4. A Pain That I'm Used To5. Useless6. Precious7. World in My Eyes8. Cover Me9. The Things You Said10. Insight11. Poison HeartDISC 21. Where's the Revolution2. Everything Counts3. Stripped4. Enjoy the Silence5. Never Let Me Down Again6. I Want You Now7. Heroes8. Walking In My Shoes9. Personal Jesus10. Just Can't Get Enough