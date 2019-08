Der Astronaut gewinnt bei "The Masked Singer"

In einem über weite Strecken absolut spannenden Finale setzte sich schließlich der Astronaut durch.

Fünf Kandidaten gaben unter ihren aufwendigen Masken am Donnerstag noch einmal alles. Am Ende konnte es allerdings nur einen Sieger geben. Der Grashüpfer und der Astronaut schnapsten sich den Sieg mit einem hochkarätigen Duell aus."Shallow" von Lady Gaga und Bradley Cooper gegen "Tears in jheaven" von Eric Clapton waren die beiden Finalsongs, bei denen sich beide Interpreten in nichts nachstanden.Am Ende war es allerdings der Astronaut, der den (zugegebener Weise echt hässlichen) Pokal entgegennehmen durfte. Als erster durfte dann der Grashüpfer seine Maske abnehmen. Wie zurecht spekuliert wurde, steckte da der Sänger Gil Ofarim darunter.Dann wurde es noch einmal spannend. Denn wer unter dem Astronautenhelm steckte, war nicht ganz so einfach zu erraten. Doch auch da lagen viele Leute mit ihrer Einschätzung gut. Max Mutzke, der Sänger der von Stefan Raab entdeckt worden war, versteckte sich unter dem Astronauten-Outfit.Die Sendung war so erfolgreich, dass Pro7 eine zweite Staffel angekündigt hat, die 2020 ausgestrahlt wird.(baf)