22 Frauen machen dem "Bachelor" schöne Augen

Am 8. Jänner 2020 geht es wieder los mit der Kuppelshow "Der Bachelor". RTL hat nun bekanntgegeben, wer mit dabei ist.

Bereits Anfang Oktober wurde verkündet, dass der 29-jährige Sebastian Preuß in der mittlerweile 10. Staffel von "Der Bachelor" die Rosen verteilen darf. Der 1,91 Meter große Profikickboxer hat ab dem 8. Jänner 2020 in Mexiko die Wahl aus insgesamt 22 Single-Frauen.Am Montag hat RTL nun die Kandidatinnen vorgestellt, die sich um die begehrten Rosen von Sebastian duellieren werden. Unter ihnen befindet sich mit der 27-jährigen Birgit auch eine junge Frau aus Österreich. Sie ist Geschäftsführerin eines Getränke-Start-ups und bereits seit fünf Jahren Single. Sport ist für die Powerfrau besonders wichtig, damit kann sie hoffentlich beim Kickboxer punkten.Ebenfalls ein Novum ist die Teilnahme von Zwillingsschwestern. Die 28-jährigen Studentinnen Isabelle und Laureen wollen dem Bachelor mit ihrem optisch identen Äußeren den Kopf verdrehen.Alle 22 Damen, die ab dem 8. Jänner um 20:15 Uhr auf RTL um die Gunst von Sebastian rittern, seht ihr oben in der Diashow. RTL sendet die Jubiläumsstaffel inkl. „Der Bachelor - das große Finale" in insgesamt neun Doppelfolgen à 120 Minuten brutto: Direkt im Anschluss an die letzte Rosenvergabe lässt Frauke Ludowig die Ereignisse in Mexiko noch einmal Revue passieren.