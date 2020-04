Der erste Regen seit über einem Monat

Seit fast einem Monat hat es in Österreich kaum geregnet. Einige warten sehnlichst auf das Wasser vom Himmel. Nun wird es teils nass.

Wetter-Übersicht

Die Meldung von Meteorologen lässt Bauern und andere, die auf Regen hoffen, aufatmen. Der Wetterexperten sagen für das Wochenende vereinzelte Gewitter und Schauer, für die kommende Woche dann ergiebigere Regenfälle voraus. Doch auch der Morgen hat bereits ein wenig Regen gebracht. An der Alpennordseite zogen in der Früh dichtere Wolken durch, hier gab es kurze Schauer.Gleichzeitig heißt es aber nach wie vor, bis anfangs nächster Woche seien keine flächendeckenden Niederschläge zu erwarten. Über das Wochenende ist es laut den Meteorologen noch zeitweise sonnig mit einigen Wolkenfeldern und größeren Quellwolken. Und lokal seien leichter Regen sowie Gewitter zu erwarten.Kühler und feuchter wird es dann ab Dienstag. Während am Montag noch Sommerwetter herrscht, entstehen ab Dienstagnachmittag in Vorarlberg Schauer und Gewitter, die sich bis zum Abend langsam bis ins Innviertel und Oberkärnten ausbreiten. Mittwoch, Donnerstag und Freitag ist dann teils ergiebiger Regen in ganz Österreich möglich.