Der erste Teaser zur neuen "Disenchantment"-Staffel

"Simpsons"-Schöpfer Matt Groening lädt erneut zur bitterbösen Märchenstunde.

Es war einmal...eine Prinzessin, die sich lieber einen Rausch umhängte, als die Krone aufzusetzen, die herumgrölte statt Lieder mit den Tieren des Waldes zu trällern und kein Interesse daran zeigte, sich für die Hochzeit mit einem Traumprinzen aufzusparen.Nach den "Simpons" und "Futurama" widmet sich Serienschöpfer Matt Groening dem märchenhaften Mittelalter und bricht, wie zu erwarten, mit allen Klischees und Konventionen. Nach Staffel eins geht "Disenchantment" nun in die zweite Runde. Den ersten Trailer gibt es nächste Woche. Ein Teaser ist schon jetzt verfügbar:Die Serie dreht sich um Prinzessin Bean, die gemeinsam mit dem Elfen Elfo (der nicht nur rein optisch etwas an Bart Simpson erinnert) und dem Dämon Luci Abenteuer im Königreich ihres Vaters bestreitet. Elfo musste am Ende der ersten Season scheinbar sein Leben lassen – und genau hier setzt der neue Teaser-Clip an.Die neuen Folgen von "Disenchantment" gibt es ab 20. September auf Netflix zu sehen.(lfd)