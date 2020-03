Das sind die schönsten Frühlingsbilder in OÖ

Strahlender Sonnenschein und milde Temperaturen. Der Frühling (meteorologisch begann er am Sonntag) schickt erste Vorboten, bevor es wieder kalt wird.

Die meteorologischen Jahreszeiten beginnen immer genau am 1. März (Frühling), am 1. Juni (Sommer), am 1. September (Herbst) und am 1. Dezember (Winter). Sie teilen das Jahr damit in genau vier mal drei ganze Monate. Es handelt sich um eine künstliche Einteilung und sol die Erhebung von Wetterdaten und ihre statistische Auswertung erleichtert. meteorologischen Jahreszeiten sind also eine vereinfachte Jahreszeiteneinteilung.

Klingt komisch, ist aber so. Seit Sonntag ist Frühling. Denn, so will es die UNO. Am 1. März hat der meteorologische Frühling begonnen (Erklärung siehe Infokasten).Und am Montag zeigte sich der Frühling dann auch gleich von seiner Schokoladenseite. Milde Temperaturen und strahlender Sonnenschein in weiten Teilen des Bundeslandes sorgten für verfrühte Frühlingsgefühle (denn der astronomische Frühling beginnt ja erst am 20. März).Aber schon morgen schaut es wieder ganz anders aus, da hält der (astronomische) Winter wieder Einzug. In der Nacht schon kühlt es ab, dazu kommt Regen und Schnee (in höheren Lagen) und dieses Wetter blüht uns dann noch die ganze Woche…Aber bis dahin können wir uns über ein bisschen Frühling freuen…