Der Vienna Night Run läuft wieder über den Ring

Der Vienna Night Run läuft Dienstagabend wieder um den Ring. Bild: msm sport media

Am 24. September 2019 heißt es für über 20.000 Laufbegeisterte wieder "We run the night". Bereits zum 13. Mal lädt das Charity-Laufspektakel zur nächtlichen Ringrunde.