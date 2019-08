Der Wendler droht dem Sommerhaus mit Polizei

Reality-TV mit rechtlichen Folgen? In der neuen Folge von "Das Sommerhaus der Stars" kochen die Emotionen hoch.

RTL strahlt die dritte Episode der aktuellen Staffel erst am 6. August aus, auf dem Streaming-Portal "TV Now" ist sie aber schon jetzt verfügbar. Wer noch nicht wissen möchte, wie sehr sich die deutschen B-Promis diesmal in die Haare kriegen, sollte hier aufhören zu lesen. ACHTUNG, SPOILER folgen...Jessika Cardinahl und Quentin Parker haben das Sommerhaus nach der Po-Grapsch-Affäre des übergriffigen Architekten freiwillig verlassen. Nun rückt ein anderes Paar ins Zielvisier der übrig gebliebenen Bewohner. Michael Wendler und Laura Müller sind die neuen Feindbilder der kleinen Gemeinschaft – mit Betonung auf "gemein".Geschickt stellen sie der Schlagerstar und seine junge Freundin aber auch wirklich nicht an. Klar, der Wendler hatte bereits in der letzten Folge sein Interesse an Cardinahls vakantem Doppelbett gemacht, nun zieht er mit Laura in selbiges, ohne das mit dem Rest der Reality-TV-WG abzusprechen.Dieser meckert, auf der ganz und gar nicht abhörsicheren Terrasse der Residenz, über das unverschämte Pärchen. Die Worte "Hurensohn" und "Bitch" fallen. Laura belauscht die Schmähungen unabsichtlich und berichtet sie dem Wendler brühwarm. Der legt sich daraufhin zwar schlafen, mockiert sich aber am nächsten Morgen im Interview-Raum: "Das ist echt krass. Das bedeutet ja nichts anderes, als wenn meine Mutter eine Nutte ist." Das Niveau im Sommerhaus ist für ihn "unfassbar".Als dann auch noch Sabrina Lange (bekannt aus der ersten Staffel "Big Brother") und ihr Partner Thomas Graf von Luxemburg als Ersatz für Cardinahl/Parker einziehen und vom Wendler ins bereits gut gefüllte Zimmer von Elena Miras verwiesen werden, kocht die Stimmung endgültig über. Elena fühlt sich respektlos behandelt und zieht vor den anderen B-Promis lautstark über den Wendler her.Als ihr der ein wenig später das Wort abschneidet und ihr keine "Sendezeit" gönnt, rastet Elena endgültig aus. Erst fließen Tränen, dann fliegen Worte. "Michael Wendler, hier wirst du entlarvt, deine Maske fällt!" brüllt Elena von draußen ins Haus. Nun könnten die Wendler-Fans endlich das wahre, (egomanische, herablassende) Gesicht des Schlagerstars erkennen, so Elenas Annahme.Der Wendler hat aber nicht nur Elena und ihren Partner Mike gegen sich, auch Johannes Haller und Yeliz Koc sowie Menowin Fröhlich und seine Frau Senay wollen den Sänger hochkant aus dem Sommerhaus werfen. Willi Herren, seit Jahren mit dem Wendler befreundet, scheint den Braten zu riechen, schlägt sich auf die Seite der Stärkeren und fährt große Geschütze auf.Erst nennt Willi den Wendler einen "Spinner" und "arroganten Fatzke", dann legt er mit einem "Du bist ein Kackvogel" nach und unterstellt ihm eine "gespaltene Persönlichkeit". Der Michael sei ein "Pfundskerl" wird er später sagen, der Wendler hingegen mediengeil und skrupellos auf seinen eigenen Vorteil bedacht.Laura findet die verbale Eskalation gar nicht lustig. "Ich war schockiert. Das war so beleidigend." Sie will vermitteln (mit gutem Grund: "Ich liebe den Mann"), kommt aber nicht weit. Für den Wendler ist die Sache ohnehin längst klar: "Das Sommerhaus 2019 ist 'ne Willi-Show." Er sieht das verlockende Preisgeld als Ursache für Herrens Auszucker: "Wie kann man sich selbst, Ehre und Anstand so aufgeben, für 50.000?" fragt er das Publikum im Interview-Raum.Die besten Bilder der zweiten Folge:Vor den Nominierungen für den Abschied aus dem Sommerhaus, machen Mike, Willi und Menowin kräftig Stimmung gegen den Wendler und überzeugen auch Roland Bartsch von ihrer Sache. Menowin erinnert den "Goodbye, Deutschland!"-Star an die Beleidigungen vonseiten des 46-Jährigen: "Wie würdest du reagieren, wenn einer auf der Straße kommt und sagt... 'Deine Frau ist hässlich, Alter.'"Dieses Szenario scheint Roland zu überzeugen. Obwohl auch der Wendler um seine Stimme gebuhlt hat – der zudem Sabrina Lange auf seine Seite ziehen konnte – nominiert Roland am Ende den Schlager-Sänger. Sabrina nominiert Menowin und Senay, Laura Müller nominiert Elena und Mike. Ansonsten fällt die Entscheidung einstimmig aus: Der Wendler und Laura müssen gehen.Das wollen sie unverzüglich tun, anstatt wie im Regelwerk vorgesehen, noch eine letzte Nacht im Sommerhaus zu verbringen. Laura freut sich beim Packen schon: "Können schön Sex machen, können schön Liebe machen." Erstmals zeigt sich der Wendler von dieser Aussicht nicht begeistert und gemahnt seine Freundin mit einem genervten "Laura..." zur Ruhe.Das Abreisen fällt allerdings (vorerst) ins Wasser. RTL hat ja noch die Kreditkarte vom Wendler sowie die Pässe des Paares. Im Interview-Raum droht der Sänger daher, die Polizei zu rufen, falls ihm seine Habseligkeiten nicht unverzüglich ausgehändigt würden. Ob er tatsächlich die Exekutive verständigt und die nächtliche Abreise im Taxi möglich ist, wird aber erst die nächste Folge verraten.(lfd)