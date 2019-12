Der Winter ist da! Wiener müssen bereits Eiskratzen

Die milden Temperaturen der letzten Tage sind vorbei. Am Sonntagmorgen mussten Wiener Autofahrer bereits den Eiskratzer auspacken.

Temperaturen jenseits der 10-Grad-Marke gehören nun der Vergangenheit an. Zumindest für die nächsten Tage ist frieren angesagt, denn die Prognose für Wien sieht bitterkalt aus.Bereits am Sonntag mussten die Wiener ihre Eiskratzer auspacken und die Windschutzscheiben ihrer Autos freikratzen. Auch am Montag, so die Prognosen, werden die Temperaturen in Wien maximal 4 Grad erreichen – Schnee soll zudem auch noch fallen.Die kommende Woche hat es in sich: Am Dienstag werden 1 bis 4 Grad erreicht und der Mittwoch bringt ebenfalls maximal 4 Grad. Der Mittwoch bringt nur noch 2 Grad und am Donnerstag ist bei strahlendem Sonnenschein nur noch 1 Grad möglich. Zieht euch also warm an!