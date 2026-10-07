i Zollstock zum Anzeichnen pixabay.com Heimwerker-Geheimtipp Der Zollstock-Trick mit der Zahl 4 Mit einem einfachen Trick wird der Zollstock zum Streichmaß. Dafür musst du ihn nur in die Form einer 4 bringen. Von Technik Heute 07.10.2026, 10:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Zollstock, auch Gliedermaßstab genannt, gehört zur Grundausstattung jedes Heimwerkers. Doch die wenigsten wissen, dass das praktische Werkzeug weit mehr kann als nur messen.

Mit einem cleveren Kniff lässt sich der Zollstock nämlich in ein improvisiertes Streichmaß verwandeln. Damit kannst du lange, gerade Linien schnell und präzise anzeichnen - ganz ohne zusätzliches Lineal.

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Nach Angaben von chip.de funktioniert der Trick so: Bringe den Zollstock in die Form einer 4. Setze dann einen Bleistift an der vorderen Kante an und schiebe beides gleichzeitig entlang der Kante. So entstehen perfekte Parallellinien.

So gehst du Schritt für Schritt vor

Klappe zuerst die ersten beiden Glieder des Meterstabes aus. Hebe dann das dritte Glied leicht an und schiebe den Anfang des ersten Gliedes darunter. Wichtig: Die Glieder müssen immer im rechten Winkel zueinander stehen.

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Eine kleine Einschränkung gibt es allerdings: Ab einem Abstand von etwa 80 Millimetern wird es eng. Wer Linien weiter weg vom Rand anreißen möchte, muss eine größere 4 formen - das wird aber schnell instabil.