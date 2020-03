Desinfektionsmittel zu Wucherpreisen im Netz

Desinfektionsmittel aus? So machst du dein eigenes!

Die Angst vor dem Coronavirus treibt nun auch Blüten auf willhaben und Co. – Nutzer kassieren mit Schutzmasken und Desinfektionsmittel ab.

Immer mehr Nutzer von Online-Auktionshäusern machen die Sorgen der Menschen vor dem Coronavirus zum Geschäftsmodell: Auf willhaben etwa wird Desinfektionsmittel zu teils stark überhöhten Preisen angeboten. Für 500 ml. der Flüssigkeit verlangt ein Anbieter in Wien 30 Euro – zum Vergleich: Im Versandhandel ist die gleiche Menge schon ab 4 Euro zu bekommen.Auch Schutzmasken stehen derzeit hoch im Kurs. Obwohl ihre Wirkung umstritten ist, sind Masken wie auch Desinfektionsmittel im Einzelhandel flächendeckend vergriffen. Online kann der Mundschutz jetzt für horrende Summen erstanden werden.Wir empfehlen daher: Nicht in die Abzock-Falle tappen! Desinfektionsmittel ist zwar praktisch für unterwegs, gründliches Händewaschen mit Seife erzielt aber den gleichen Effekt. Schutzmasken sollten in erster Linie jene Patienten tragen, die bereits Grippe-ähnliche Symptome zeigen, um keine weiteren Menschen anzustecken.