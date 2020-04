Desiree Nick zu Sido: "Du alte, abgef***te Bitch!"

Was ist da denn los? Die Entertainerin ist für ihre Ausraster bekannt. Nun teilt sie auch ordentlich gegen den Rapper aus.

Bei der Trash-Show "Promis unter Palmen" erlangte sie aufgrund ihrer Eskapaden innerhalb kürzester Zeit Berühmtheit. Dort kriegt sie sich immer wieder mit der Luxus-Lady Claudia Obert in die Haare. Und zwar nicht zu wenig. Schreiduelle gehören schon zum guten Ton im Paradies.Nun teilt die 63-Jährige auch gegen keinen geringeren als Rapper Sido aus. In einem Video spricht sie den Musiker als "abgef***te alte Bitch" an und fragt, wieso der denn eine hässliche Maske trage. Denn: "Deine hässliche Fratze ist doch der größte Schrecken, den Mutter Natur je erlebt hat?"Sidos Reaktion: Er freut sich wie ein kleines Kind über die Beschimpfungen. "Lieb ich", meinte er zwischenzeitlich sogar. Am Ende der Hasstirade fängt der Rapper sogar zu applaudieren an.Was hat es mit dieser Sache auf sich? Desiree Nick verkauft ihr "Talent". Sie beleidigt Personen auf Anfrage. Egal ob Promi oder Normalo. Die Entertainerin zieht über jeden her, der ihr 99 Euro überweist. Sidos Fazit: "Das war 99 Euro wert." Er hätte sogar 149 Euro dafür gezahlt, fügte er hinzu.