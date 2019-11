Detlef Wimmer plant sein Comeback in der Stadt

Es war die Polit-Überraschung Anfang des Jahres, als FPÖ-Linz-Chef und Vizebürgermeister Detlef Wimmer zurücktrat. Nun versucht er ein Comeback.

Mit nur 34 Jahren beendete Detlef Wimmer im Jänner 2019 seine Polit-Karriere. Ein überraschender Abgang nach einem kometenhaften Aufstieg in den vergangenen zwölf Jahren. Die Hintergründe für den Abgang blieben rätselhaft. Wimmer argumentierte damit, dass er sich neu orientieren wolle.Eine Bewerbung ins Sozialministerium blieb in der Folge erfolglos. Doch nun plant Wimmer sein Comeback in Linz, wie er gegenüberbestätigt. Allerdings nicht als Politiker, sondern in der Verwaltung.Wimmer bewirbt sich laut eigenen Angaben nämlich für den Posten des Direktors des Geschäftsbereichs Abgaben und Steuern. "Ja es stimmt, ich habe mich beworben", sagt er. Er sehe darin eine spannende, aber herausfordernde Aufgabe.Übrigens: Das ist jene Abteilung, die durch die Aktenaffäre (hunderte Strafen wurden damals nicht eingehoben) traurige Berühmtheit erlangt hatte.Noch viel spannender freilich ist die Tatsache, dass ausgerechnet Wimmer in seiner Zeit als Finanzreferent für genau diese Abteilung zuständig war …