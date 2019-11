15-Jährige soll Halbbruder (3) getötet haben

Die deutsche Polizei fahndet in Detmold nach einem 15-jährigen Mädchen. Die Jugendliche soll ihren dreijährigen Halbbruder tödlich verletzt haben.

Unfassbare Bluttat im deutschen Detmold in Nordrhein-Westfalen!Nach Informationen der Polizei soll ein 15-jähriges Mädchen ihren dreijährigen Halbbruder mit einem Messer erstochen haben.Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei leiteten am Donnerstag eine Öffentlichkeitsfahndung nach der Jugendlichen ein. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.Die Einsatzkräfte werden bei der Suche von einem Hubschrauber sowie Diensthunden unterstützt. Von der 15-Jährigen fehlt aber weiterhin jede Spur.Die Tat soll sich laut Polizei am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus zugetragen haben. Bei der Kriminalpolizei wurde bereits eine 15-köpfige Mordkommission eingerichtet.Die Hintergründe sind vorerst noch völlig unklar und Gegenstand der Ermittlungen.