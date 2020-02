Deutsch-Wagram: Schule warnt vor Kinderfänger

In Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) werde immer wieder ein Mann mit weißen oder blonden Locken gesehen, der Kinder beobachten und ansprechen soll.

Nächste Warnung vor einem Kinderfänger, diesmal in Deutsch-Wagram (Gänserndorf): Laut einem Schreiben vom 12. November – an die Eltern gerichtet – warnt die Direktion der Volksschule Deutsch-Wagram in der Schulallee vor einem Kinderfänger.Wörtlich heißt es in dem Schreiben: "Liebe Eltern, aus gegebenem Anlass möchte ich Sie nach Rücksprache mit der Polizeidienststelle Deutsch-Wagram über Folgendes informieren: Es wird in Deutsch-Wagram immer wieder ein Mann gesehen, der Kinder beobachtet bzw. sie auch anspricht. Er ist schwarz gekleidet und hat – laut Beschreibung – blonde, weiße Locken."Weiter heißt es: "Falls Ihnen dieser Mann irgendwo in Deutsch-Wagram auffällt, möchte ich Sie bitten, sofort die Polizeidienststelle in Deutsch-Wagram unter der Nummer: 059/1333 20 3100 anzurufen. Ist dort niemand erreichbar, bitte unter dem Notruf 133 Bescheid geben. Die Polizei ist über die Vorfälle informiert. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung."Laut ÖVP Deutsch-Wagram gebe es "laut Info der Polizei zwei amtsbekannte Meldungen in Deutsch-Wagram".Laut "ORF NÖ" soll es ähnlich gelagerte Fälle in Gumpoldskirchen (Bezirk Mödling) und Möllersdorf (Bezirk Baden) gegeben haben. Auch hier soll ein Unbekannter Kinder auf dem Weg in die Schule angesprochen haben. Die Polizei fahre nun verstärkt Streife.