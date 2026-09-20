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Die selbst angebrachten Bilder hingen kurze Zeit direkt neben der weltberühmten Mona Lisa. Archivbild
Die selbst angebrachten Bilder hingen kurze Zeit direkt neben der weltberühmten Mona Lisa. Archivbild
REUTERS/Gonzalo Fuentes
Festnahme in Paris

Deutsche hängten eigene Bilder im Louvre auf

Zwei Deutsche befestigten im berühmtesten Museum der Welt selbstgemachte Bilder direkt neben der Mona Lisa. Dann kam die Polizei.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
20.09.2026, 07:02
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Im Pariser Louvre kam es am Samstag zu einem kuriosen Zwischenfall. Zwei Männer aus Deutschland hängten mitten im Saal der weltberühmten Mona Lisa eigene Kunstwerke auf – mit Klebeband direkt an der Museumswand.

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Eines der Bilder zeigte einen der Männer in einer Rüstung, das andere war ein Porträt der beiden sowie einer Frau. Wachleute entdeckten die Aktion und hielten die Männer fest.

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Bei ihrer Vernehmung gaben die Deutschen an, es habe sich um einen Scherz gehandelt, wie AFP berichtet. Das Klebeband hinterließ allerdings leichte Beschädigungen an der Wand. Die Mona Lisa selbst blieb unversehrt.

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Sicherheit erneut im Fokus

Der Vorfall wirft erneut Fragen zur Sicherheit im Louvre auf. Erst im Oktober 2025 hatten Diebe französische Kronjuwelen im Wert von rund 88 Millionen Euro aus dem Museum gestohlen. Die damalige Direktorin musste daraufhin ihren Posten räumen.

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red,20.09.2026, 07:02
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