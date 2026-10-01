Deutsche Post kauft Salzburger Myflexbox

Die Deutsche Post hat das Salzburger Unternehmen Myflexbox vollständig übernommen.
Mit diesem Schritt plant der Bonner Logistikkonzern, sein Netz an Paketautomaten in den kommenden Jahren deutlich zu erweitern.
Der Erwerb ist bereits abgeschlossen, wie das Unternehmen der deutschen Nachrichtenagentur dpa mitteilte. Bis 2030 soll Myflexbox rund 25.000 Paketautomaten in Deutschland betreiben – das ist etwa das Siebenfache der aktuellen Anzahl.
Wie "Salzburg24" unter Berufung auf die dpa berichtet, wurden keine Angaben zum Kaufpreis gemacht. Verkäufer ist der britische Investor Star Capital, der Myflexbox vor einigen Jahren übernommen hatte.
Myflexbox betreibt derzeit etwa 2.000 Automaten in Deutschland und rund 1.000 Standorte in Österreich. Das Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und gilt als größter anbieterunabhängiger Betreiber von Paketautomaten.
Nutzer können dort Sendungen von verschiedenen Paketdiensten wie GLS, DPD, UPS, FedEx und Amazon abholen und versenden.
Durch die Übernahme gehört Myflexbox ab sofort zum DHL-Konzern. Der Kauf erfolgte über die Post-Tochter AZL GmbH, die etwa 1.700 Automaten unter der Marke DeinFach in Deutschland betreibt.
Künftig werden DeinFach und Myflexbox zusammengeführt, und die bestehenden Automaten werden schrittweise zu Myflexbox umetikettiert.