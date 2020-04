Deutsche wollen uns für Sommerurlaub aussperren

Geht es nach den Deutschen, sollen die Grenzen für andere Länder den Sommerurlaub nicht geöffnet werden. Das zeigt eine neue Umfrage.

Beinahe jeder zweite Deutsche lehnt eine Grenzöffnung im Sommer für Urlauber aus anderen Ländern ab, zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Demnach solle die wegen der Corona-Krise erlassene Reisesperre für Touristen im Sommer aufrecht bleiben. Nur jeder Fünfte ist für eine Öffnung zu einzelnen Ländern, nur 13 Prozent für eine komplette Reisefreiheit.Eine weltweite Riesewarnung Deutschlands für Touristen läuft Anfang Mai aus. Bis dahin dürfen nur Transporte, Berufspendler und Menschen mit wichtigem Grund die Grenze passieren. Außenminister Heiko Maas geht aber davon aus, dass sich auch danach nicht so schnell etwas daran ändert: "Eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können."Nach bisherigem Stand sperrt also Deutschland die Österreicher im Sommer aus. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hatte erst kürzlich von Verhandlungen mit Deutschland gesprochen, die deutsch-österreichische Grenze für den Tourismus im Sommer öffnen zu wollen. Vor allem der heimische Tourismus ist stark abhängig von deutschen Urlaubern.Doch auch wie bei den Österreichern ist vielen Deutschen die Lust am Reisen vergangen. Etwa jeder Dritte hat seine Urlaubspläne für heuer bereits über Bord geworfen, jeder Fünfte eine Auslandsreise abgesagt. Nur 18 Prozent wollen an ihren Urlaubsplänen festhalten, sollte dies möglich sein.