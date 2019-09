Deutscher BMW M3-Erlkönig in NÖ aufgetaucht

Sie sind inzwischen keine Seltenheit mehr, und doch sieht man Erlkönige meistens nur auf Fotos. So ein Schnappschuss ist wieder einem Leser gelungen.

Am Mittwoch in den Abendstunden entdeckte "Heute"-Leserreporter Mihael einen neuen BMW M3-Erlkönig in Ebreichsdorf in Niederösterreich, der dann auf der A3 weiter nach Wien fuhr.



Wie schon berichtet wird hinter vorgehaltener Hand darüber getuschelt, dass der neue M3 mit 510 Ps ausgestattet sein soll. (rhe)