Gewinner purzelt beim Comedypreis von Bühne

Das sind die Sieger des Comedypreises 2019

Am Mittwoch versammelten sich die zur Zeit angesagtesten lustigen Leute von Deutschland – und John Cleese – für den Deutschen Comedypreis. Man kann sich nun natürlich fragen, wie die Sendungsmacher den Saal vollbekommen haben, aber das wäre ein anderer Artikel. Es wurden Preise (siehe unten) vergeben, einige zu Recht, andere, weil irgendwer sie halt bekommen muss.Der Preis für die beste Kinokomödie ging an die Verfilmung von Hape Kerkelings Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft". Der elfjährige Star Julius Weckauf machte sich auf den Weg zur Bühne, hinter ihm marschierte die Film-Crew auf. Am langen Weg zu Jan Josef Liefers, der die Trophäe ausgab, passierte, was man so auch aus Slapstick-Komödien kennt: Einer der Gewinner schaut nicht auf den Weg, kam vom Weg ab und plötzlich war kein Boden mehr unter seinen Füßen.Der Mann purzelte kurz vor der Bühne über den Steg und fiel in den Saal. Seine Kollegen glotzen ihm einen Moment lang geschockt nach. Bis sie sich aus der Schockstarre befreit haben, hat sich der Tollpatsch bereits wieder aufgerappelt und joggt auf die Bühne. "Der Weg zum Ruhm ist steinig und schwer", empfängt Moderator Liefers den abgestürzten Sieger.Der große Gewinner des Abends war Luke Mockridge. Er ist der beste Komiker 2019 und wurde als bester Live-Act ausgezeichnet. Im Saal saß er neben Comedy- und Moderatorenlegende Thomas Gottschalk. Bei seiner Dankesrede bringt Mockridge das zur Sprache. "Dass ich neben Thomas Gottschalk sitzen darf, ist der eigentliche Preis."Gottschalk hatte übrigens ebenfalls einen Auftritt. Denn wer, wenn nicht er, wäre sonst noch würdig Monty Python John Cleese für sein Lebenswerk zu ehren?Bestes TV-Soloprogramm: Olaf Schubert: Sexy forever (3sat)Beste Comedyserie: jerks. (Joyn / ProSieben)Beste Parodie/Sketch-Show: Trixie Nightmare – Der tiefe Fall der Trixie Dörfel (ARD)Beste Comedy-Show: PussyTerror TV (ARD/WDR)Beste Satire-Show: Mitternachtsspitzen (WDR)Beste Komikerin/ Bester Komiker: Luke MockridgeBeste Innovation: Lass dich überwachen! Die PRISM IS A DANCER Show (ZDF)Erfolgreichster Live-Act: Luke MockridgeErfolgreichste Kinokomödie: Der Junge muss an die frische LuftBester Newcomer:Sonderpreis: Ensemble "Pastewka"Lebenswerk International: John CleeseWie immer beim Lustig-TV passierten einige der besten Schmähs auf Twitter. Eine Auswahl: