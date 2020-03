Auch Deutschland schließt Geschäfte und Spielplätze

Die deutsche Bundesregierung ergreift umfassende Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus.

Die deutsche Bundesregierung und die Länder haben im Kampf gegen das Coronavirus eine weitgehende Schließung von Geschäften in Deutschland vereinbart. Ausgenommen seien unter anderem Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Banken und Tankstellen, hieß es in einer Erklärung am Montag in Berlin. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung hat der Kabinettsausschuss den Bundesländern eine neue Liste mit Empfehlungen zukommen lassen, die die sozialen Kontakte im öffentlichen Bereich auf ein Minimum reduzieren sollen.Ab wann genau diese Regeln gelten werden, entscheiden die Länder jeweils selbst. Bayern hat schon am Montagmorgen den Katastrophenfall ausgerufen, auch die Grenzen zu Österreich dicht gemacht ( "Heute" hat berichtet ). Dort gelten die neuen Maßnahmen bereits ab Mittwoch.Offen bleiben sollen weiterhin Einzelhandelsbetriebe für Lebens- und Futtermittel (auch sonntags!), Wochenmärkte, Lieferdienste, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen und Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Zeitungsverkauf, Waschsalons und der Großhandel.Restaurants sollen demnach in Deutschland demnächst spätestens um 18 Uhr schließen und frühestens um 6 Uhr öffnen.Neben öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbädern sowie Fitnessstudios seien auch Spielplätze für den Publikumsverkehr zu sperren, Gottesdienste, Treffen in Vereinen und Busreisen bis auf weiteres verboten.