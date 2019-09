Deutschland verlängert Grenzkontrollen abermals

Deutschland verlängert seine Grenzkontrollen zu Österreich erneut. Hierzulande will man noch mit Nachbarländern beraten.

Das deutsche Innenministerium gibt bekannt, dass die Grenzkontrollen zu Österreich erneut um ein halbes Jahr verlängert werden.

Weil nach wie vor "eine hohe Zahl von illegalen Grenzübertritten festgestellt" werde, will das deutsche Außenministerium die Kontrollen an der Grenze zu Österreich auch nach dem 11. November aufrecht halten. Die Grenzkontrollen sollen um ein halbes Jahr verlängert werden.Die österreichische Bundesregierung nahm die Entscheidung "zur Kenntnis". Die deutsche Maßnahme werde "von wesentlicher Bedeutung" für die Frage nach der Weiterführung der österreichischen Grenzkontrollen sein, heißt es.In den nächsten Tage werde man sich mit den Nachbarstaaten beraten und dann entscheiden, ob auch in Österreich weiterhin Grenzkontrollen notwendig seien.