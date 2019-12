Deutschrap-Elite im Battle: Fans im Ausnahmezustand

In der Schleyer-Halle in Stuttgart findet das Rap-Konzert des Jahres statt. Das ist sicher. Ein großer Name fehlt jedoch leider.

Komplette Show im Livestream

Die größten Namen des deutschen Hiphop stehen auf dem Programm: Juju, Azet, Loredana, Summer Cem und Bausa – der Held des Abends. Alles kommen sie am Dienstagabend in der Schleyer-Halle in Stuttgart zusammen für ein Rap-Konzert der Superlative. Und man kann auch noch mit ein paar Überraschungen rechnen. Denn: Ein großer Name sagte nur zwei Tage vor der Show ab. Der Wiener Rapper RAF Camora muss aus gesundheitlichen Gründen passen.Der Hype um das Event ist dennoch groß. Noch nie konnte man so viele Stars der Rapszene an nur einem Abend sehen. Und das in diesem ganz besonderen Rahmen. Denn es handelt sich um den "Red Bull Soundclash". Wie der Name schon verrät, treffen hier Sound aufeinander. Wie ein Boxkampf, der aber verbal ausgetragen wird. Kein Wunder also, dass die Halle bis auf den letzten Platz restlos ausverkauft ist.Das Konzept: Alle gegen Bausa! Der mit Diamant ausgezeichnete Rapper tritt in fünf verschiedenen Kategorien gegen seine Kollegen an. Das Publikum entscheidet nach jeder Runde, wer den Sieg davon trägt.Ihr könnt die fulminante Show mit uns gemeinsam im Livestream mitverfolgen.