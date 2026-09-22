i Prinzessin Diana soll kurz vor der Scheidung von König Charles eine brisante Vermutung geäußert haben. REUTERS/Bob Collier Brisante Memoiren Diana glaubte, Charles sei in einen Diener verliebt Kurz vor der Scheidung machte Prinzessin Diana ihrem Bruder gegenüber eine überraschende Aussage über König Charles. Von Heute Life 22.09.2026, 05:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fast 30 Jahre nach dem tragischen Unfalltod von Lady Di sorgt ihr jüngerer Bruder Charles Spencer (62) mit seinen Memoiren für Wirbel.

In „Swan Song. Diana, meine Schwester“, das heute (22. September) erscheint, erhebt er schwere Vorwürfe gegen König Charles III. (77).

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Besonders brisant: In einer Passage erinnert sich Spencer an ein Gespräch, in dem Diana ihm mitteilte, sie wolle sich scheiden lassen. Er habe seiner Schwester daraufhin seine Unterstützung zugesichert.

Gleichzeitig warnte er sie vor der möglichen Reaktion der Öffentlichkeit: "Nun, du hast natürlich meine volle Unterstützung. Ich weiß, dass du dir das gut überlegt hast. Aber meine größte Sorge gilt der Öffentlichkeit. Ich fürchte, sie werden es dir nicht verzeihen. Sie haben an ein Märchen geglaubt, und ich vermute, sie könnten dir – zu Unrecht – die Schuld daran geben, dass du ihre Fantasie zerstört hast."

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Dianas Antwort habe ihn völlig überrascht: "Aber mein Mann ist in seinen Kammerdiener verliebt." Spencer sei von dieser Aussage völlig überrascht gewesen. In seinen Memoiren erinnert er sich an seine Antwort: "Nun, ich schätze, in diesem Fall hast du wirklich keine Wahl." Welchen Angestellten sie meinte, verriet Diana ihrem Bruder nicht.

Palast wehrt sich gegen Vorwürfe

Der Buckingham-Palast wies die Anschuldigungen scharf zurück. In einer ungewöhnlich deutlichen Mitteilung hieß es, dass „geschwisterliche Trauer den Verstand vernebeln und das Urteilsvermögen beeinträchtigen“ könne.

Charles Spencer macht sich mit seinem Buch "Princess Diana: My Sister’s Story" im Buckingham Palace sicher keine Freunde. via REUTERS

Prinz William (44) soll derweil vor Wut über das Werk seines Onkels kochen. Es gehe um „die traumatischste Phase seiner Kindheit“, erklärte ein Insider.

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Dass die Vorwürfe ausgerechnet von seinem eigenen Onkel kommen, sei für Dianas ältesten Sohn besonders schmerzhaft.