Dianas Kleid erst beim zweiten Anlauf versteigert

Das Abendkleid, in dem die verstorbene Prinzessin einst bei einem Staatsbesuch über die Tanzfläche schwebte, kam jetzt doch unter den Hammer.

Verspätete Versteigerung

Bei einem Staatsbesuch 1985 im Weißen Haus trug Prinzessin Diana ein tiefblaues Samtkleid. Berühmt wurde es, als die verstorbene Princess of Wales mit Schauspieler John Travolta damit über das Tanzparketts schwebte.Wie Heute.at berichtete, wurde das Kleid vergangenen Montag wurde zur Versteigerung angeboten. Peinliches Detail: Niemand wollte es haben.Im zweiten Anlauf hat man es jetzt aber doch geschafft: Das legendäre "Travolta-Kleid" wechselte für 220.000 Pfund (ca. 261.000 Euro) den Besitzer. Um wen es sich dabei handelt, wollte das Auktionshaus Kerry Taylor allerdings noch nicht bekannt geben.Das Kleid von Victor Edelstein war Teil einer Reihe von Outfits, die Prinzessin Diana kurz vor ihrem Tod versteigern wollte. Diana starb am 31. August 1997 bei einem tödlichen Autounfall in Paris.