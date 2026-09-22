i Diana und Charles heirateten 1981. REUTERS/Stringer Bruder enthüllt Geheimnis Jetzt fliegt alles auf! Diana wollte Hochzeit abblasen In seinem neuen Buch packt Charles Spencer aus: Seine Schwester hatte kurz vor dem Ja-Wort ernsthafte Zweifel an der Ehe mit Prinz Charles. Von Heute Entertainment 22.09.2026, 09:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es sind Enthüllungen, die aufhorchen lassen: Charles Spencer (62), der jüngere Bruder von Prinzessin Diana, hat ein neues Buch mit dem Titel "Swan Song. Diana, meine Schwester" geschrieben. Darin erzählt er erstmals, dass Diana die Hochzeit mit dem damaligen Prinzen Charles sogar absagen wollte.

"Diana hatte damals schon ernsthafte Bedenken", so Spencer. Seiner Schwester war bereits vor der Trauung am 29. Juli 1981 bewusst, dass Charles sie nicht wirklich liebte. Die Bilder dieser Märchenhochzeit gingen um die Welt - doch hinter den Kulissen sah es anders aus.

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Diana sei zu ihrem Vater gegangen und habe vorgeschlagen, die Hochzeit abzusagen, meldet RTL.de. Doch der habe sich schlicht nicht vorstellen können, wie das möglich sein sollte. Für ihn war es längst zu spät.

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Schwerer Vorwurf gegen König Charles

In dem Buch erhebt Spencer noch einen weiteren schweren Vorwurf gegen den heutigen König Charles (77). Dieser soll nach Dianas Tod 1997 zu ihm gesagt haben: "Sie wird bald in Vergessenheit geraten, darauf kannst du dich verlassen." Spencer sei von diesen Worten völlig überrascht gewesen.

Mit seinen Erinnerungen will Charles Spencer seine eigene Version von Dianas Geschichte festhalten. Er wolle Diana auch als Menschen zeigen und nicht nur als Ikone. Das Buch erscheint am 22. September weltweit.