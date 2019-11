DiCaprio trifft Greta – und ist beeindruckt

Der US-Schauspieler Leonardi DiCaprio und die Klimaaktivistin Greta Thunberg verbünden sich.

Leonardo DiCaprio hat in Los Angeles Klimaaktivistin Greta Thunberg getroffen. Sie sei eine "Anführerin unserer Zeit", schreibt der US-Schauspieler auf Instagram. "Es ist Greta und all den jungen Aktivisten zu verdanken, dass ich optimistisch bin, was die Zukunft bringt. Es war eine Ehre, Zeit mit Greta zu verbringen."Laut seinem Post haben sich die beiden gegenseitige Unterstützung versprochen. DiCaprio zählt in Hollywood zu den bekanntesten Umweltaktivisten. Die Zeit der Untätigkeit sei vorbei, schrieb der Schauspieler nach dem Treffen mit Greta weiter. Und: "Die Geschichte wird uns nach dem beurteilen, was wir heute tun."