DiCaprio verlost Filmrolle, Bieber & Co folgen Vorbild

Schneeball-Effekt: Leo DiCaprio und Robert de Niro verlosten eine Filmrolle, inzwischen machen Dutzende Stars von Justin Bieber bis Tony Hawk mit.

Privat-Konzert von Justin Bieber bis Golfen mit Bill Murray

Für #AmericasFoodFund verlosen Leonardo DiCaprio und Robert de Nero eine Rolle im neuen Martin Scorsese-Film "Killers of the Flower Moon".Das Prinzip ist einfach: Auf allinchallenge.com kann man spenden, mit dem Geld wird Essen für Bedürftige in der Corona-Krise gekauft. Umso mehr Geld man spendet, umso höher ist die Chance, dass man nach Ablauf einer Frist den Preis gewinnt.Aber es wäre keine Challenge, wenn nicht andere nominiert werden würden. "Leo und Bob", wie sich DiCaprio und de Nero im Vorstellungsvideo nennen, nominierten Talkshow-Host Ellen DeGeneres und Schauspieler Matthew McConaughey.Die akzeptierten sofort. Ellen bietet dem Gewinner an, eine Show mit ihr gemeinsam zu hosten, McConaughey lädt eine Person zum "Texas Foodball Experience".Das Star Line-up auf der Spendenseite ist inzwischen enorm. Neben Sportstars bietet Drake einen Flug in seinem Privatflugzeug, Justin Bieber spielt für den Gewinner den Song "One Less Lonely Girl" in seinem Haus, Tony Hawk verlost eine private Skateboard-Nachhilfestunde, Robin Thike schreibt dir eine Liebesballade auf den Leib und Justin Timberlake und Bill Murray laden ihren Gewinner zu einem Golf-Spiel.Ab 10 Dollar ist man dabei. Mit Stand 16.4. 17.30 Uhr wurden bereits über 6 Millionen gespendet.