Dicke Luft im Flieger – Frau öffnet Notausgang

Eine Chinesin wollte beim Boarding frische Luft schnappen und öffnete deshalb kurzerhand die Notausgangstür des Flugzeugs. Sie wurde verhaftet.

Der Vorfall ereignete sich am 23. September am Flughafen der chinesischen Millionenstadt Wuhan. Während des Boardings ihres Fliegers öffnete eine Passagierin plötzlich einen der mittleren Notausgänge. Ihr Argument: Sie wollte frische Luft schnappen.Dass das – wie vermutlich jeder erahnen kann – keine gute Idee war, erfuhr die Chinesin kurz darauf am eigenen Leib. Nicht nur, dass die Crew in helle Aufregung verfiel. Kurz darauf trabte auch die Polizei an, die die Passagierin aus dem Flieger geleitete.Die Maschine konnte schließlich mit einer Stunde Verspätung doch noch abheben – ohne die Frau.