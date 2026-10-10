i Diddy soll laut der Anklageschrift mehrere Frauen misshandelt haben. REUTERS Neue Entwicklung Paukenschlag! Neue Entscheidung über Diddys Haft Rückschlag für Sean Combs: Dem Rapper wurden 41 Tage Haftverkürzung gestrichen. Sein Entlassungstermin verschiebt sich auf März 2028. Von Heute Entertainment 10.10.2026, 21:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Sean "Diddy" Combs geht es beim Entlassungstermin wieder in die andere Richtung. Laut dem US-Gefängnisregister soll der 56-Jährige das Bundesgefängnis FCI Fort Dix in New Jersey nun am 2. März 2028 verlassen.

Noch in der vergangenen Woche war dort der 21. Januar 2028 vermerkt. Davor war der Termin fünfmal in Folge vorverlegt worden - doch jetzt kam es zu einer Disziplinarstrafe.

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Wie raptastisch.net unter Berufung auf NBC News berichtet, wurden Combs 41 Tage sogenannter "Good Conduct Time" gestrichen. Diese Zeit können Bundeshäftlinge für regelkonformes Verhalten sammeln und von ihrer Strafe abziehen. Die Disziplinarbeamten hätten Combs "störendes Verhalten" vorgeworfen.

VIP-Leben hinter Gittern

Auslöser war ein NBC-Bericht über Diddys angebliches VIP-Leben im Gefängnis. Mithäftlinge sollen für ihn gekocht, geputzt und ihn massiert haben. Außerdem soll er ein Schmuggelhandy genutzt haben, um durch Instagram zu scrollen. Ein Gewerkschaftsvertreter erklärte: "Mit einem Handy kann man im Gefängnis einen Mord in Auftrag geben." Kurz nach dem Bericht wurde Diddy in Einzelhaft verlegt.

Ein Sprecher von Combs sagte, ihm sei keine Disziplinarmaßnahme bekannt. Die Berichte über sein Leben im Gefängnis tat er als übertrieben ab: "Sean verbüßt seine Strafe und konzentriert sich darauf, seine Zeit hinter sich zu bringen, auf seine Familie und auf seine Berufung."

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Combs verbüßt eine Strafe von 50 Monaten wegen Transports zum Zweck der Prostitution. Von den Vorwürfen des Sexhandels und der organisierten Kriminalität hatte ihn die Jury freigesprochen.