Startseite Unterhaltung Stars
Rapper Sean
Rapper Sean "Diddy" Combs
REUTERS
Sturz in Zelle

Diddy nach Kopfverletzung im Krankenhaus

Rapper Sean "Diddy" Combs musste nachts mit einer Kopfverletzung aus dem US-Gefängnis ins Krankenhaus gebracht werden.
Von Heute Entertainment
13.10.2026, 09:47
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Sean "Diddy" Combs (56) sorgt erneut für Schlagzeilen aus dem Gefängnis. In der Nacht auf Samstag gegen 1 Uhr wurde der inhaftierte US-Rapper mit einem Krankenwagen aus dem Bundesgefängnis Fort Dix in New Jersey gebracht.

Der 56-Jährige soll sich am Kopf verletzt haben. Laut Berichten war die Verletzung nicht lebensbedrohlich. Diddy sei bei Bewusstsein gewesen und habe sprechen können. Noch am selben Morgen wurde er zurück in die Haftanstalt gebracht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie es zu der Kopfverletzung kam, ist bislang völlig unklar, berichtet das US-Portal TMZ. Auch ob der Rapper tatsächlich in einem Krankenhaus behandelt wurde, konnte nicht bestätigt werden.

Auch interessant

Schon wieder verkürzt! Diddy kommt früher aus dem Knast
Paukenschlag! Neue Entscheidung über Diddys Haft
Prozess um Tupac-Mord – jetzt kommt alles ans Licht

Team meldet sich zu Wort

Ein Sprecher des Rap-Moguls erklärte: "Wir haben Kenntnis von den Berichten über Sean Combs und arbeiten daran, die Umstände zu klären. Seans Gesundheit und Wohlergehen sind unsere unmittelbare Sorge, und wir danken allen, die sich gemeldet haben." Die US-Gefängnisbehörde hält sich dagegen bedeckt.

Längere Haft als geplant

Der Vorfall reiht sich in chaotische Wochen für Diddy ein. Seine Entlassung wurde von Jänner auf den 2. März 2028 verschoben. Der Musiker sitzt eine Haftstrafe von vier Jahren und zwei Monaten ab, nachdem er wegen der Beförderung von Personen zum Zweck der Prostitution verurteilt wurde. Von schwereren Vorwürfen wurde er freigesprochen.

red, 13.10.2026, 09:47
Mehr zum Thema
P. Diddy Sean Combs Gefängnis Hip-Hop
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote