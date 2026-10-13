i Rapper Sean "Diddy" Combs REUTERS Sturz in Zelle Diddy nach Kopfverletzung im Krankenhaus Rapper Sean "Diddy" Combs musste nachts mit einer Kopfverletzung aus dem US-Gefängnis ins Krankenhaus gebracht werden. Von Heute Entertainment 13.10.2026, 09:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sean "Diddy" Combs (56) sorgt erneut für Schlagzeilen aus dem Gefängnis. In der Nacht auf Samstag gegen 1 Uhr wurde der inhaftierte US-Rapper mit einem Krankenwagen aus dem Bundesgefängnis Fort Dix in New Jersey gebracht.

Der 56-Jährige soll sich am Kopf verletzt haben. Laut Berichten war die Verletzung nicht lebensbedrohlich. Diddy sei bei Bewusstsein gewesen und habe sprechen können. Noch am selben Morgen wurde er zurück in die Haftanstalt gebracht.

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Wie es zu der Kopfverletzung kam, ist bislang völlig unklar, berichtet das US-Portal TMZ. Auch ob der Rapper tatsächlich in einem Krankenhaus behandelt wurde, konnte nicht bestätigt werden.

Team meldet sich zu Wort

Ein Sprecher des Rap-Moguls erklärte: "Wir haben Kenntnis von den Berichten über Sean Combs und arbeiten daran, die Umstände zu klären. Seans Gesundheit und Wohlergehen sind unsere unmittelbare Sorge, und wir danken allen, die sich gemeldet haben." Die US-Gefängnisbehörde hält sich dagegen bedeckt.

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Längere Haft als geplant

Der Vorfall reiht sich in chaotische Wochen für Diddy ein. Seine Entlassung wurde von Jänner auf den 2. März 2028 verschoben. Der Musiker sitzt eine Haftstrafe von vier Jahren und zwei Monaten ab, nachdem er wegen der Beförderung von Personen zum Zweck der Prostitution verurteilt wurde. Von schwereren Vorwürfen wurde er freigesprochen.