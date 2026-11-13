i Sean "Diddy" Combs REUTERS Nach seiner Haftentlassung Rapper Diddy will im deutschen Podcast auspacken Der inhaftierte Rapper Sean Combs plant nach seiner Entlassung einen Auftritt in einem deutschen True-Crime-Podcast – mit brisantem Inhalt. Von Heute Entertainment 13.11.2026, 08:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sean "Diddy" Combs sitzt derzeit in den USA im Gefängnis – doch der Rapper hat bereits Pläne für die Zeit danach. Nach seiner Haftentlassung will er offenbar nach Europa kommen und in einem deutschen Podcast über seine Verurteilung, die Zeit hinter Gittern und die Netflix-Doku von 50 Cent sprechen.

Wie der ehemalige Hells-Angels-Mitglied Kassra Zaragan im Podcast von Immo Tommy berichtet, haben sich Diddys Söhne bei ihm gemeldet. "Mein Vater, wenn er aus dem Knast rauskommt, möchte sich gerne zu den Sachen äußern", habe einer der Söhne in einem Zoom-Call erklärt.

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Nach Angaben von Raptastisch stellt Zaragan dabei eine klare Bedingung: "Für mich ist eine Voraussetzung, dass er sich von dieser Scheiße distanziert. Vom Halbtotschlagen von Casey, seiner Ex-Partnerin." Auch das Ausbeuten von Künstlern müsse Thema sein. Der Sohn habe geantwortet, sein Vater wolle genau darüber reden.

Podcast statt Mainstream-Interview

Der inhaftierte Rapper will bewusst kein klassisches Mainstream-Format für sein Interview wählen. In einem Nischenformat wie dem True-Crime-Podcast "TRIGGERED" könne Diddy seine Version der Geschichte erzählen, ohne den Regeln großer Medienhäuser zu folgen.

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Laut der US-Gefängnisbehörde ist Diddys Entlassung für Februar 2028 vorgesehen. Der Termin wurde in den vergangenen Monaten mehrfach angepasst. Der Rapper sitzt wegen zweier Fälle von Beförderung zum Zweck der Prostitution eine 50-monatige Haftstrafe ab – von schwereren Vorwürfen wurde er freigesprochen.