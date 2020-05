Wir stellen euch hier 12 Muttertagsfilme vor, die nicht nur für Mamas geeignet sind.

"Muttertag" um 20.15 Uhr auf ORF eins

"Moms at War" auf Netflix

-"Bad Moms" auf Netflix

"Mother's Day - Liebe ist kein Kinderspiel" - leihen auf Amazon Prime

Dumplin' auf Netflix

Das absolute Filmhighlight am Muttertag ist natürlich der Komödienklassiker von Harald Sicheritz. Der ORF zeigt "Muttertag" ab 20.15 Uhr auf ORF eins. Alternativen bieten Streamingdienste wie Netflix, Disney+ und Amazon Prime. Hier die 12 besten Filme zum Muttertag:Die Familie Neugebauer lebt in einer Siedlung am Stadtrand von Wien. Vater Edwin, der den Seitensprung mit einer Kollegin noch nicht verkraftet hat, bereitet sich auf den Muttertag vor. Ebenso der Sohn Mischa, der seiner Mutter ein elektrisches, tödliches Küchenmesser bastelt. Der Opa versucht seiner Abschiebung in ein Heim zu entgehen, indem er die Ersparnisse dem Tierschutz spendet. Keiner ahnt, dass die kleptomanisch veranlagte Mutter als Ladendiebin gesucht wird.Mit Reinhard Nowak, Andrea Händler, Alfred Dorfer, Roland Düringer, Eva Billisich u.a."Zuckeroma" (Sonntag, 10. Mai, 17.10 Uhr, ORF III)Bibiana Zeller ist die "Zuckeroma": Im Komödienklassiker von Ulli und Xaver Schwarzenberger aus dem Jahr 2003 sind die Seebergs eine glückliche Familie – bis Melanies Mutter einzieht. Die Bosheit der alten Dame stürzt das ehemals traute Heim in Chaos und Zwietracht.Neben Zeller sind Aglaia Szyszkowitz, Karl Markovics, Nora Heschl, Matthias Franz Stein, Eugen Stark, Ingrid Burkhard und andere zu sehen.Zwei unerschrockene Mütter werden zu bitteren Rivalinnen als ihre Kinder - zwei Musterschüler in einem Schulwettbewerb um den Titel als Klassenbeste konkurrieren.Die frisch getrennte Mutter Amy hat genug und lässt mit zwei ebens ausgelaugten Müttern nach einer herben Enttäuschung im Leben ordentlich die Sau raus.Mit Mila Kunis, Kristen BellSandy ist seit Jahren von Henry geschieden, hofft aber irgendwie immer noch, dass er zu ihr zurück findet. Jesse (Kate Hudson) und Gabi (Sarah Chalke) wiederum haben ihren Eltern schon seit Jahren einige pikante Details aus ihren Leben verheimlicht. Die erfolgreiche Fernsehmoderatorin Miranda (Julia Roberts) hat dagegen mit dem Thema Beziehungen abgeschlossen. Sie verkauft lieber magische Steine an ihre Kunden.Mit Jennifer Aniston, Julia Roberts, Kate HudsonWillowdean Dickson aus Texas nimmt aus Protest gegen Klischees und Erwartungshaltungen am Schönheitswettbewerb ihrer Mutter - einer ehemaligen Schönheitskönigin - teil.Mit Jennifer Aniston, Danielle Macdonald"The Joy Luck Club" auf Amazon leihen"Baby Mama" auf Amazon leihen"Juno" auf Amazon leihen"Merida" auf Disney Plus"Magnolien aus Stahl" auf Netflix"The Kids are All Right" auf AmazonEmpfehlenswert: "Gilmore Girls" auf Netflix, "Good Girls" (2 Staffeln auf Netflix), "Mom" (auf Amazon oder maxdome) oder "Working Moms" (auf Netflix)